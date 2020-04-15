Президент Таджикистана поблагодарил Россию за гумпомощь
Телефонный разговор лидеров двух государств был инициирован таджикистанской стороной.
© Фото: Kremlin Pool, Global Look Press
Глава Российской Федерации Владимир Путин провел телефонную беседу с президентом Таджикистана Эмомали Рахмоном. Лидеры двух стран обсудили актуальную ситуацию с распространением COVID-19 и меры по борьбе с пандемией.
В ходе разговора глава Таджикистана поблагодарил российскую сторону за оказание гуманитарной помощи. Такую информацию предоставляет пресс-служба Кремля.
Беседа была инициирована властями Таджикистана. Помимо коронавирусной повестки, во время телефонного разговора Путин и Рахмон затронули основные вопросы сотрудничества двух государств в различных сферах, в частности в области экономики и торговли.