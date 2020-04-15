Директор Большого Московского цирка Эдгард Запашный стал жертвой телефонного мошенника, который убедил перевести ему 50 тысяч рублей. Об этом он сообщил на своей странице в Сети.

По словам артиста, злоумышленник написал в один из мессенджеров и представился его другом - бойцом UFC Алексеем Олейником, который на данный момент проживает в Соединенных Штатах.

Через некоторое время, после совершения перевода, Запашный перезвонил Олейнику, однако тот оказался очень удивлен произошедшим и заявил, что никаких денег у друга не просил.

В своем обращении артист отметил, что вместе с братом, Аскольдом Запашным, они часто оказывают благотворительную помощь людям, в частности детям, которые действительно нуждаются в ней.

«Потеряв сумму, сегодня я ощутил обиду лишь потому, что такая тварь никогда и никому не поможет, он их просто украл!» - заключил Запашный.

На данный момент сотрудники правоохранительных органов занимаются поисками мошенника, пишет «360».