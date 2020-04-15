Рогозин: 30 сотрудников ракетно-космической отрасли РФ заразились COVID-19
Четверо из них уже выздоровели.
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В России 30 сотрудников ракетно-космической отрасли РФ заразились COVID-19. Об этом сообщил генеральный директор Роскосмоса Дмитрий Рогозин в своем Twitter-аккаунте.
Глава корпорации уточнил, что на сегодняшний день из 30 заболевших коронавирусом четверо уже выздоровели.
Шестого апреля Рогозин сообщил, что девять сотрудников Роскосмоса заразились коронавирусной инфекцией, все они находятся на лечении.