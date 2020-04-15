Мишустин: регионам РФ выделят более 30 млрд рублей на борьбу с COVID-19
Он добавил, что система здравоохранения продолжает работать с максимальной нагрузкой.
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Ситуация с распространением COVID-19 в России остается непростой. При этом число заболевших постоянно растет, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.
Он добавил, что система здравоохранения продолжает работать с максимальной нагрузкой.
Мишустин добавил, что 84 регионам РФ выделят более 30 миллиардов рублей на борьбу с COVID-19.
За минувшие сутки в России диагностировали 3 388 новых случаев заражения коронавирусом. Отмечается, что впервые COVID-19 был выявлен в Чукотском и Ненецком автономных округах.