Четвертое российско-турецкое патрулирование трассы М-4 прошло в САР

В соответствии с договоренностями между президентами Российской Федерации и Турецкой Республики, достигнутыми 5 марта 2020 года в городе Москве, 15 апреля 2010 года состоялось очередное, четвертое по счету, совместное российско-турецкое патрулирование участка трассы М-4 в зоне деэскалации Идлиб, связывающей города Алеппо и Латакию. Об этом сообщили в российском Центре примирения враждующих сторон в Сирии.

«К совместному патрулированию от российской стороны привлекалось два БТР-80 и бронеавтомобиль «Тигр». Организация взаимодействия между сторонами осуществлялась через Совместный координационный центр», - сообщили в центре.

Первое российско-турецкое патрулирование состоялось 15 марта 2020 года.

Тогда боевики попытались сорвать патрулирование, и, чтобы не рисковать жизнями мирных жителей, протяженность маршрута была сокращена.