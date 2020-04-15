Протаранил и перевернулся: внедорожник на скорости врезался в автобус в Череповце

Сегодня, 15 апреля, в Череповце на Октябрьском мосту произошло ДТП с участием рейсового автобуса. Есть пострадавшие.

Авария случилась в шесть утра. По сообщению ГИБДД, виновником инцидента стал 49-летний водитель внедорожника Nissan не справился с управлением транспортного средства и выехал на встречную полосу.

На кадрах, представленных в соцсетях мэром города Вадимом Германовым, видно, как автомобиль на большой скорости врезался в автобус. От столкновения внедорожник перевернулся и начал дымиться.

Люди, находившиеся в транспортных средствах во время столкновения, остались живы. В рейсовом автобусе на момент аварии не было пассажиров, в салоне находилась лишь 54-летняя кондуктор. Женщина пострадала – ей порезало лицо осколками стекла. Водитель Nissan получил черепно-мозговую травму. Медики диагностировали ему сотрясение мозга.

Все пострадавшие в результате ДТП получили необходимую помощь специалистов.