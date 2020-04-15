Для участников проекта «Московское долголетие» организованы дистанционные занятия

В связи с пандемией коронавируса для участников проекта «Московское долголетие» были организованы онлайн занятия. Об этом рассказала заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

По ее словам, свыше 180 организаций-поставщиков проекта по собственной инициативе перешли на дистанционное обучение для старшего поколения на период карантина.

«Московские пенсионеры могут соблюдать необходимый режим изоляции, не отказываясь при этом от любимого хобби и общения с друзьями по интересам. На сегодняшний день около 10 тысяч человек продолжают участие в проекте», - сказала Ракова.

Все преподаватели общаются со своими группами в мессенджерах - выкладывают видеоуроки, проводят прямые эфиры, высылают домашнее задание и репетируют.

Все офлайн-мероприятия «Московского долголетия» были приостановлены из-за пандемии коронавируса для безопасности жителей.

Отмечается, что перейти в режим дистанционного обучения для участников не составило большого труда, так как большинство из них активные пользователи смартфонов и компьютеров.

Проект «Московское долголетие» предлагает большой спектр активностей для возрастной группы населения. В частности в перечне направлений представлены: гимнастика, рисование, иностранные языки, пение, лекции по истории и искусству, домоводство, танцы, финансовая и правовая грамотность, фото и видео, а также информационные технологии.