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Собянин объявил о дополнительных мерах соцподдержки из-за коронавируса

Анна Берестовая
11:39 15.04.2020
Мэр столицы заметил, что изменения, связанные со сложной эпидемиологической ситуацией в стране, затронули жизнь всех горожан.
Собянин объявил о дополнительных мерах соцподдержки из-за коронавируса
© Фото: Департамент здравоохранения Москвы

В Москве планируется обеспечить социальную поддержку жителей столицы, оказавшихся в трудной ситуации из-за эпидемии коронавирусной инфекции. Об этом рассказал глава города Сергей Собянин в социальных сетях.

«Ограничения, действующие в связи с пандемией коронавируса, стали серьезным ударом по привычному образу жизни практически для каждого москвича», - отметил мэр.

Собянин сообщил, что дополнительные меры будут вводиться по ходу дальнейшего развития ситуации.

Незадолго до этого глава города одобрил ряд указов о социальной поддержке населения во время действия режима самоизоляции. Один из таких указов устанавливает выплату пособий по безработице для граждан, лишившихся трудоустройства из-за эпидемии COVID-19. Сумма пособия для жителей столицы будет доходить до верхней отметки в 19 500 рублей, более семи тысяч из которых выплачивается за счет надбавки из городского бюджета к соответствующей федеральной выплате.

Безработным гражданам с детьми будет выделена надбавка в размере трех тысяч на каждого ребенка. Помимо этого будут повышены суммы пособий на детей.

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