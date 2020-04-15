Телеканал «Звезда» на facebook
РАДИО
18+
В стране и мире В стране и мире В стране и мире

На Украине допустили возможность ракетного удара по России

Андрей Аркадьев
11:27 15.04.2020
Для этого может быть использована украинская реактивная система залпового огня «Ольха».
На Украине допустили возможность ракетного удара по России
© Фото: Volodymyr Strumkovskiy, ZUMAPRESS.com, Globallookpress

Украина может нанести удар реактивной системой залпового огня «Ольха» по российским инфраструктурным объектам в случае наступления РФ. Об этом сообщил директор украинского Павлоградского химического завода Леонид Шиман в интервью украинскому порталу censor.net.

«Ответные удары "Ольхой" могут быть нанесены и по их объектам критической инфраструктуры, вроде того же "Каменского" (нефтеперерабатывающий завод в городе Каменск-Шахтинский Ростовской области – прим. ред.)», - приводит издание его слова.

При этом Шиман отметил, что завод остался без финансирования с начала года, и прекращение его работы будет означать остановку всей ракетной отрасли, в том числе производства ракет «Ольха».

По словам директора, с начала года предприятие вынуждено было сократить более 680 человек. Под угрозой увольнения находится еще 190 работников.

Президент РФ Владимир Путин неоднократно заявлял, что Россия не собирается ни на кого нападать, а все заявления об угрозе со стороны Москвы являются вымышленными и мифическими. При этом глава государства уточнил, что угроз в адрес России так много, что стране просто необходимо укреплять обороноспособность.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Вас заинтересует
Главные новости
Дата12.04.2020, 11:03
В РФ 146 тысяч россиян с подозрением на коронавирус находятся под наблюдением врачей
Дата15.04.2020, 09:45
Т-72Б3, гранатометы и боевая стрельба: масштабные учения прошли на полигоне ВВО под Хабаровском
Дата11.04.2020, 13:25
РФС уведомил UEFA о готовности Петербурга принять матчи ЕВРО в 2021 году
Дата14.04.2020, 14:48
Тяжелый танк КВ-1: один в поле воин
Дата15.04.2020, 10:05
Засада на коршуна: как советский летчик Арсений Ворожейкин заслужил звание аса
Дата13.01.2020, 11:02
Минобороны подняло по тревоге несколько тысяч военных в Подмосковье: фоторепортаж
Экспертное мнение и аналитика
Спецпроекты
Технологии завтрашнего дня: как укрепляется обороноспособность России
«Остров Матуа»
2017: Год экологии в России
Защита без компромиссов: как спастись от вездесущих промышленных «шпионов»
Форум «Армия-2018»
Проверь себя: Национальное бюро кредитных историй призывает россиян следить за своей финансовой репутацией
МАКС 2017
Главный военно-морской парад по случаю Дня ВМФ 2017
Выбор редакции
Выбор редакции
12:25 В стране и мире
Мишустин: регионам РФ выделят более 30 млрд рублей на борьбу с COVID-19
12:19 В стране и мире
Видео
Протаранил и перевернулся: внедорожник на скорости врезался в автобус в Череповце
11:45 В стране и мире
Для участников проекта «Московское долголетие» организованы дистанционные занятия
11:39 В стране и мире
Собянин объявил о дополнительных мерах соцподдержки из-за коронавируса
11:30 Армия
Видео
Уничтожить заразу: военные провели дезинфекцию в астраханских больницах и ТЦ
События дня
События дня
Коронавирус
Новое правительство РФ
Изменения в Конституцию
«Дорога памяти»
Ситуация в Сирии
Конфликт в Донбассе
Популярное
Популярное
Скрытая опасность: ученые рассказали о бессимптомных носителях COVID-19
Ученые нашли «слабое место» коронавируса
Видео
Надежда Бабкина вышла из медикаментозной комы
У Стаса Михайлова подтвердился коронавирус
Видео
Ансамбль Александрова исполнил шедевры итальянской музыки в поддержку охваченной коронавирусом Италии
Видео
Никто не препятствовал: новые кадры побега из психбольницы в Иркутске
Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164, г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail: news@zvezdamedia.ru
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Необходимо включить куки (Cookies) в настройках вашего браузера. Мы используем cookies, чтобы обеспечить вам лучшее взаимодействие с нашим сайтом, в частности это просмотр видео к новостям, новых программ и прямого эфира телеканала «Звезда». Наш сайт использует cookies в том числе и от сторонних ресурсов, чтобы предоставить наиболее релевантную вам рекламную информацию. Продолжая использовать наш сайт, вы соглашаетесь с использованием cookies.
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.