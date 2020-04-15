На Украине допустили возможность ракетного удара по России

Украина может нанести удар реактивной системой залпового огня «Ольха» по российским инфраструктурным объектам в случае наступления РФ. Об этом сообщил директор украинского Павлоградского химического завода Леонид Шиман в интервью украинскому порталу censor.net.

«Ответные удары "Ольхой" могут быть нанесены и по их объектам критической инфраструктуры, вроде того же "Каменского" (нефтеперерабатывающий завод в городе Каменск-Шахтинский Ростовской области – прим. ред.)», - приводит издание его слова.

При этом Шиман отметил, что завод остался без финансирования с начала года, и прекращение его работы будет означать остановку всей ракетной отрасли, в том числе производства ракет «Ольха».

По словам директора, с начала года предприятие вынуждено было сократить более 680 человек. Под угрозой увольнения находится еще 190 работников.

Президент РФ Владимир Путин неоднократно заявлял, что Россия не собирается ни на кого нападать, а все заявления об угрозе со стороны Москвы являются вымышленными и мифическими. При этом глава государства уточнил, что угроз в адрес России так много, что стране просто необходимо укреплять обороноспособность.