В МВД разъяснили правила въезда в Москву

На всех въездах в Москву организован непрерывный контроль за передвижением транспортных средств, а также выполнением гражданами требования самоизоляции, заявил начальник управления информации и общественных связей ГУ МВД РФ по столице Владимир Васенин.

«В целях соблюдения мер личной безопасности сотрудников ДПС и участников дорожного движения при проведении разъяснительной работы принято решение о сужении проезжих частей», - уточнил Васенин.

Он пояснил, что в случае, если объективные причины для въезда в город отсутствуют, граждан просят изменить маршрут в обратном направлении.

«Нарушители, в установленном порядке привлекаются к административной ответственности по статье 3.18.1 КоАП города Москвы», - добавил полковник.

Помимо этого с 15 апреля изменен формат проверки оснований для въезда транспортных средств в связи с введением электронных цифровых пропусков.

«В случае передвижения граждан на такси пропуск требуется только пассажирам. Водители допускаются к движению на основании действующих лицензий на осуществление пассажирских перевозок», - отметил Васенин.

Для предотвращения распространения коронавируса на территории Москвы был введен обязательный пропускной режим. Оформить цифровой пропуск с учетом целей перемещения можно на сайте правительства Москвы.