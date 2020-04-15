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Для сдерживания пандемии коронавируса необходимо отменить санкции в отношении Сирии

Андрей Аркадьев
10:08 15.04.2020
В стране критически не хватает тестов на коронавирус, мест в больницах и аппаратов искусственной вентиляции легких.
Для сдерживания пандемии коронавируса необходимо отменить санкции в отношении Сирии
© Фото: Xinhua, Globallookpress

Мировое сообщество должно оказать давление на Соединенные Штаты и их союзников, чтобы они отменили санкции против Сирии, препятствующие поставкам в эту страну медикаментов и медицинского оборудования для сдерживания распространения коронавируса. Об этом говорится в совместном заявлении межведомственных координационных штабов России и Сирии.

«В этих условиях призываем все мировое сообщество предоставить правительству Сирии международную поддержку и оказать давление на США и их союзников для отмены незаконных и бесчеловечных санкций, фактически направленных на истребление населения целой страны», - говорится в сообщении.

В заявлении говорится, что в стране критически не хватает тестов на выявление коронавирусной инфекции, мест в больницах и аппаратов искусственной вентиляции легких.  Каждый день в республике тестируют около 100 человек, а в больницах имеется всего 25 тысяч койко-мест. Отмечается, что система здравоохранения в Сирии сильно пострадала из-за военных действий, и для того, чтобы ее восстановить, необходима поддержка из-за рубежа.

По приведенным данным, у сирийцев, находящихся в подконтрольном США лагере «Рукбан», практически нет шансов выжить в случае начала эпидемии.

«В случае начала эпидемии у людей шансов выжить практически не остается. При этом американская сторона, продолжая незаконно оккупировать эту территорию Сирии, не желает оказывать медицинскую помощь проживающим на ней сирийским гражданам и под любым предлогом пытается заблокировать процесс вывода жителей "Рукбана" в подконтрольные сирийскому правительству территории», - говорится в сообщении.

При этом бывшие жители «Рукбана» жалуются на отсутствие медицинского оборудования и медикаментов. По их данным, больницы там закрыты и нет квалифицированных врачей, добавили в межведомственных штабах.

Согласно последним данным, в Сирии диагностировали 29 заразившихся COVID-19, двое человек с коронавирусом скончались.

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