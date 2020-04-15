В России за сутки выявлено 3 388 новых случаев COVID-19
Согласно последним данным, выздоровели 292 человека, скончались - 28.
© Фото: Департамент здравоохранения Москвы
В 65 регионах России за последние сутки диагностировали 3 388 новых случаев заражения коронавирусом.
Отмечается, что впервые COVID-19 был выявлен в Чукотском и Ненецком автономных округах.
По данным оперштаба, полностью выздоровели 292 пациента, жертвами стали 28.
Всего на территории России с момента активного распространения вируса были инфицированы коронавирусом 24 490 человек.