Незараженный: Республика Алтай осталась единственной в РФ без COVID-19
Практически во всех субъектах нашей страны были зафиксированы случаи заражения коронавирусной инфекцией.
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Последним субъектом без зарегистрированных случаев заражения коронавирусной инфекцией осталась Республика Алтай. Сегодня, 15 апреля, в нашей стране было подтверждено еще 3 388 новых случаев COVID-19.
Впервые коронавирус был выявлен в Чукотском и Ненецком автономных округах. Всего на территории России с момента активного распространения вируса были инфицированы коронавирусом 24 490 человек.