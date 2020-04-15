Новый транспортник Ил-76МД-90А передан на испытания

Новый транспортный самолет Ил-76МД-90А передан на испытания после покраски. Об этом сообщает пресс-служба АО «Авиастар-СП».

«Завершена окраска очередного серийного транспортного самолета Ил-76МД-90А, построенного в АО «Авиастар-СП» (в составе дивизиона транспортной авиации ОАК, входит в госкорпорацию «Ростех»). Воздушное судно, построенное в рамках контракта с Министерством обороны Российской Федерации, передано на летно-испытательную станцию АО «Авиастар-СП»», - говорится в сообщении.

В нем также отмечено, что покрытие выполнено отечественными эмалями и обладает защитными свойствами, высокой атмосферостойкостью, прочностью и эластичностью.

В данный момент самолет проходит плановые наземные испытания на летно-испытательной станции АО «Авиастар-СП». После завершения летных испытаний он будет передан в эксплуатацию. Предполагается, что машина будет базироваться авиаполк ВТА в Ульяновске.

Самолет Ил-76МД-90А способен перебрасывать 60 тонн груза на расстояние до 4000 километров. Ширина и высота кабины составляет 3,45 и 3,4 метра соответственно.

Специально созданная для Ил-76 схема шасси позволяет самолету садиться и взлетать с грунтовых полос. Может перевозить до 126 десантников.