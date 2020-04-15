«Будьте здоровы»: как не заразиться COVID-19, если на вас чихнули на улице

Во время распространения коронавирусной инфекции никто не хочет оказаться в числе зараженных. Один из частых вопросов, которые в этой связи задают люди врачам: что делать, если на тебя чихнули на улице?

«Звезда» попросила врача высшей категории, отоларинголога Владимира Зайцева рассказать в рамках новой рубрики «Советы от врача», как действовать в таком случае.

«Конечно, бросаться в драку однозначно не стоит. Стоит прийти домой, обработать лицо - вымыть с мылом. Это мыло не должно быть хозяйственное, это мыло должно быть обычное», - объяснил он.

После этого специалист рекомендовал закапать в нос антисептик на водной основе, ни в коем случае не заменяя его спиртовым, и «принять хорошую дозу аскорутина».

Также врач посоветовал использовать поливитамины и противовирусные препараты. Причем делать это можно уже сейчас, в момент профилактики.

«Но бояться того, что человек на вас случайно кашлянул и вы тут же заболели коронавирусной инфекцией, - нет, вряд ли это произойдет. Все-таки если мы посмотрим на статистику наших городов, то только в Москве (на втором месте Подмосковье) риск коронавирусной инфекции достаточно высокий», - заметил Зайцев.

Однако, по словам врача, какими бы ни были шансы на заражение коронавирусом, следует соблюдать режим самоизоляции и обезопасить себя. Тем более, что реальный уровень опасности пополнить статистику случаев инфицирования коронавирусом может быть не столь очевиден. По последним данным, представленным Роспотребнадзором, приблизительно 30-50% больных переносят инфекцию бессимптомно.

«Будьте дома, берегите себя, не волнуйтесь и выходите из дома только в случае острой необходимости», - высказался Зайцев.

В заключение специалист отметил, что в России наконец наступил пик эпидемии COVID-19 и в ближайшее время ожидается, что она пойдет на спад и мы будем наблюдать уменьшение числа заражений новым заболеванием и летальных исходов.

В настоящий момент в нашей стране выявлено 24 490 случаев заражения коронавирусом. Из общего числа инфицированных 198 пациентов умерли, 1 986 успешно излечились от инфекции. За последние сутки на территории РФ зарегистрировали еще 3 388 заболевших. COVID-19 распространился во всех регионах страны, кроме Алтайского края.