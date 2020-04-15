В Москве скончались 11 пациентов с коронавирусом

Еще 11 пациентов умерли в Москве с диагнозом коронавирус, сообщает оперштаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом. Возраст пациентов от 48 до 86 лет. Уточняется, что все они имели сопутствующие заболевания на фоне болезни - гипертония, пиелонефрит, сахарный диабет. Трое страдали хроническим бронхитом. Один из скончавшихся страдал гепатитом С.

Таким образом, количество умерших пациентов с коронавирусом в Москве достигло 106 человек.

Оперштаб напоминает о необходимости соблюдения режима самоизоляции пожилым людям и лицам, имеющим хронические заболевания. До 1 мая все жители столицы и области независимо от возраста обязаны не покидать место жительства. Принятые меры вводятся для того, чтобы уменьшить число передвижений граждан по городу.

Всего в России по состоянию на 14 апреля диагностированы 21 102 случая заболевания COVID-19, из них 2774 — за последние сутки. 1694 человека вылечились.