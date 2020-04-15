Число зараженных удвоилось: в Мурманской области выявлено 268 больных коронавирусом

Количество официально подтвержденных случаев заболевания коронавирусом в Мурманской области за последние сутки увеличилось более чем вдвое, достигнув 268, сообщает оперштаб региона. Уточняется, что более 200 из них находятся в Кольском районе.

Очаг заражения в Кольском районе находится в вахтовом поселке Белокаменка, где строится центр крупнотоннажных морских сооружений. Власти района ввели в этом населенном пункте режим ЧС, а МЧС России развернул аэромобильный госпиталь.

В регионе зафиксирован один летальный случай. Кроме того, 125 человек находятся на стационарном лечении ОРВИ по эпидемиологическим показаниям, 702 человека находятся на обсервации, 660 человек находятся на самоизоляции.

Всего в России по состоянию на 14 апреля диагностированы 21 102 случая заболевания COVID-19, из них 2774 — за последние сутки. 1694 человека вылечились. В Москве скончалось 106 человек с COVID-19.