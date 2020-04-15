Глава Минздрава рассказал о работе над созданием вакцины от коронавируса

Семь центров ведут работу над созданием вакцины от коронавирусной инфекции, заявил министр здравоохранения Михаил Мурашко. По его словам, клинические испытания начнутся в ближайшее время.

Он отметил, что это единственный метод профилактики, который будет работать на 100%, сказал Мурашко в программе «Вечер с Владимиром Соловьевым» на канале «Россия 1».

Всего в России по состоянию на 14 апреля диагностированы 21 102 случая заболевания COVID-19, из них 2774 — за последние сутки. 1694 человека вылечились. В Москве скончались 106 человек с COVID-19.