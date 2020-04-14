В ГКБ №52 в Москве построили дополнительные помещения для отдыха медперсонала

В городской больнице №52 за кратчайшие сроки были построены дополнительные помещения для медицинского персонала. Строителям потребовалось менее трех недель, в результате чего работа была завершена с опережением графика.

По словам заместителя мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасии Раковой, в условиях, когда ежедневно в больницы поступает более тысячи новых заболевших COVID-19, врачи и средний медперсонал работает на пределе.

«Поэтому именно сейчас возможность полноценно отдыхать очень важна для всего медицинского персонала больницы. Новые помещения рассчитаны на 100 мест для сна и отдыха медицинских работников, а также включают в себя столовую на 120 посадочных мест», - сказала она.

Компании Capital Group и «ПИК» использовали технологию быстровозводимых зданий, при которой монтаж конструкций можно вести при любых погодных условиях и позволяет обеспечить максимальную скорость работы на площадке.

Новые помещения ГКБ №52 полностью соответствуют санитарным нормам и готовы для приема персонала.