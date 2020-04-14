Мединский рассказал о роли Австрии в сохранении памяти о советских воинах

По словам председателя РВИО Владимира Мединского, не случайно, что единственный мост, который сохранился в имперской столице Вене так и называется - Имперский мост, который позже был даже переименован в мост Красной армии. Сохранился он благодаря невероятно дерзкой ночной десантной операции Красной армии.

Со временем ему вернули старинное название, но в Вене по сей день сохраняются все могилы наших солдат, находят новые захоронения. Например, недавно РВИО обнаружило захоронение почти двухсот советских солдат и офицеров, которые погибли не при штурме Вены, а в концлагерях, находившихся вокруг города. При полной поддержке венских властей им был установлен соответствующий памятник. Всего около сорока тысяч советских солдат захоронены на австрийской земле, главным образом в районе Вены, где шли самые ожесточенные бои, отметил Мединский.

«Мы с первого дня кормили население, разбирали завалы, восстанавливали систему электроснабжения, водопровод, то есть наши войска с самого начала работали как инженерно-спасательные бригады. И венцы это хорошо помнят», рассказал журналистам «Звезды» помощник президента РФ.

Мединский уточнил, что в СССР с самого начала сказали, что советские войска останутся в Австрии временно, что Советский Союз не претендовал ни на какую часть австрийской территории, и более того, настаивал на восстановлении Австрии в старых границах, и самое главное, чтобы на Австрию не распространялись те виды репараций и наказаний, которые распространились на Германию. Таким образом, с точки зрения международного права Австрию изначально посчитали жертвой фашистской агрессии.