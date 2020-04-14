В Россию доставлен штамм COVID-19 из США

В Россию из США доставили штамм нового коронавируса. Декларацию на него выпустила Томская таможня.

В пресс-службе ведомства отметили, что документ на штамм был подан удаленно в Центр электронного декларирования еще 10 апреля. Вирусные частицы весят 88 граммов. Продукция перевозилась в термоконтейнере.

«Инспекторы Томской таможни зарегистрировали декларацию, проверили соблюдение запретов и ограничений, документы, на основании которых она заполнена, и выпустили товар меньше чем за час. Это второй случай декларирования вирусных частиц в Томской таможне. Первая такая декларация была выпущена 30 января 2020 года», - цитирует сообщение РИА Новости.

В России к настоящему времени зафиксированы 18 328 случаев заражения, 1 470 человек выздоровели, 148 умерли. Во многих регионах действует режим повышенной готовности. Гражданам по-прежнему рекомендовано оставаться дома.