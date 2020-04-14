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Эксперт назвал причины сбоев в работе сайта правительства Москвы

Светлана Головина
07:41 14.04.2020
По его словам, причиной стали не только хакерские атаки, но и запуск нового масштабного сервиса.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: pixabay.com

Причиной сбоев в работе портала правительства Москвы являются не только участившиеся хакерские атаки, но и сам запуск сервиса по оформлению пропусков. Об этом заявил руководитель департамента системных решений компании Group-IB Антон Фишман.

По его словам,  различные атаки, происходящие на портале mos.ru и подчиненные им сервисы начали фиксировать еще с февраля 2020 года.

«Надо понимать, что текущая ситуация, случившаяся накануне, произошла не по вине одной конкретной атаки. Когда запускаются настолько масштабные сервисы, их предварительно тестируют с помощью синтетических тестов , естественно, когда идет реальный поток людей, то в теория все отличается от практики», - сказал он в комментарии «Звезде».

Первое время после запуска разработчики будут контролировать и настраивать характеристики, чтобы сервис мог выдержать большой поток посетителей, добавил Фишман.

На данный момент идет расследование инцидентов и поиск злоумышленников.

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