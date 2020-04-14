Стали известны сроки появления вакцины от COVID-19

Вакцина от коронавирусной инфекции может быть готова к 2021 году, так как необходимо проверить ее эффективность. В частности необходимо выяснить ее влияние на беременность и выявление возможной токсичности.

«Стопроцентную гарантию не дает ни одна вакцина, но если она способна защитить больше 50% людей, ее уже можно применять. Однако, эффективная вакцина должна защищать 80-90%», - цитирует РИА Новости доктора медицинских наук Анатолия Альтштейна.

По мнению ведущего научного сотрудника НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени почетного академика Н. Ф. Гамалеи Минздрава профессора Николая Малышева, около 1,5 лет потребуется и для того, чтобы выяснить какая доза необходима и какое воздействие она окажет на организм.

На данный момент разработкой вакцины от коронавируса занимаются специалисты нескольких стран. В России ученые Федерального медико-биологического агентства создали уже семь прототипов.