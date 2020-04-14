Врач рассказал о парадоксальной ситуации с COVID-19 в Москве

На территории Москвы наблюдается парадоксальная ситуация с изменением индекса самоизоляции и ростом заражения COVID-19. Об этом сообщил президент Российского медицинского общества, профессор Евгений Ачкасов.

Он отметил, что в начале распространения коронавируса граждане строго следовали рекомендациям по самоизоляции и демонстрировали солидарность в плане дисциплинированности

«Снижение индекса самоизоляции обратно пропорционально повышению числа зараженных коронавирусом и жертв инфекции - это вообще парадоксальная ситуация», - добавил Ачкасов.

Также в эфире телеканала «Россия-1» он напомнил, что даже легкие формы коронавируса могут привести к серьезным осложнениям, в частности, фиброзу легких.

По последним данным, число случаев заражения коронавирусом в мире превышает 1,9 миллиона, количество летальных исходов - свыше 118 тысяч.

На данный момент в России зарегистрировано более 18 тысяч инфицированных.