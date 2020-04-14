Трамп: в США замедлилось распространение коронавируса

Число зараженных коронавирусом на территории Соединенных Штатов перестает расти уже более двух дней, заявил Дональд Трамп на брифинге в Белом доме.

По его словам, динамика заболеваемости постепенно выравнивается из-за того, что большинство граждан следуют установленным рекомендациям по борьбе с распространением COVID-19.

«На протяжении выходных количество зарегистрированных за сутки новых случаев заражения снижалось», - цитирует Трампа Интерфакс.

Помимо этого он подчеркнул, что за прошедшие выходные в штатах Нью-Йорк, Нью-Джерси, Мичиган и Луизиана, которые являются очагами распространения инфекции, число госпитализаций заметно уменьшилось.



На данный момент на территории США диагностировано около 600 тысяч случаев заражения COVID-19, свыше 23 тысяч - летальный исход.