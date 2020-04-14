Самолеты ВКС РФ доставили на Камчатку более 500 тонн стройматериалов для возводимого медцентра

В Петропавловск-Камчатский самолетами военно-транспортной авиации ВКС России завершена поставка основных строительных материалов для возведения одного из 16 многофункциональных медицинских центров.

Всего было направлено 17 бортов, в результате чего доставили 503 тонны грузов, среди которого основную часть, 485 тонн, составили необходимые металлоконструкции для монтажа каркаса здания.

Для обеспечения строительства медцентра на Камчатке Минобороны РФ выстроена особая логистическая схема, в частности, доставка осуществляется авиационным сообщением.

Медцентр, строящийся в Петропавловск-Камчатском, возводится по специально разработанному специалистами Военно-строительного комплекса Минобороны проекту для регионов с высокой сейсмической активностью, выдерживающему землетрясения магнитудой до девяти балов по шкале Рихтера.

Для подготовки площадки военные строители вывезли 13 тысяч метров кубических снега, осуществили выборку 18 тысяч метров кубических природного грунта, который по различным характеристикам не соответствовал требованиям сейсмической безопасности.

Отмечается, что грунт был заменен на песчано-гравийную смесь, а для заливки фундаментной плиты использовалась высокопрочная бетонная смесь.

На данный момент строительные работы ведутся круглосуточно в 15 регионах. На объектах задействовано более 10 тысяч человек.

Каждый центр будет укомплектован самым современным оборудованием, в том числе компьютерными томографами, оборудованием анестезиологии и эндоскопии.

Завершение строительства позволит обеспечить необходимой специализированной медицинской помощью пациентов из числа как военнослужащих, так и в случае необходимости гражданского населения.