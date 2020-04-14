В Москве закроют вестибюли 20 станций метро

Вестибюли 20 станций метро в Москве будут временно закрыты со вторника, 14 апреля, из-за низкой нагрузки. Об этом сообщили в пресс-службе столичного метрополитена.

«Сами станции продолжат работать, вход в метро и выход в город будет возможен через расположенные в непосредственной близости и продолжающие свою работу соседние вестибюли», - уточняется в заявлении.

Отмечается, что в список попали только те станции, на которых резко уменьшилось количество пассажиров и у которых есть не менее двух вестибюлей.

В частности, в этом списке отдельные вестибюли «Черкизовской» и станции Площадь Гагарина МЦК, где на данный момент через каждый заходят в среднем менее 15 человек в час, однако раньше пассажиропоток превышал 1300 человек в день.

Ознакомиться с подробным списком вестибюлей можно на сайте Московского метрополитена.