Самолет ВС РФ с медоборудованием вылетел в США

Самолет ВКС России с неообходимой помощью для оборьбы с коронавирусом вылетел в Соединенные Штаты.

«Самолет ВКС России с медицинскими масками и медицинским оборудованием на борту вылетел в США», - говорится в заявлении Минобороны.

На данный момент, согласно статистике университета Джонса Хопкинса, из-за коронавируса скончались более 3 тысяч человек, более пяти тысяч - выздоровели.