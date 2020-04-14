ГИБДД ограничила прием экзаменов на водительские права

Госавтоинспекция из-за ситуации с коронавирусом временно ограничила прием экзаменов на право управления транспортными средствами. Изменения в работе связаны с временной приостановкой работы автошкол.

«Из-за прекращения деятельности автошкол временно ограничен прием экзаменов на право управления транспортными средствами. Они проходят в усеченных группах», - сказал заместитель начальника ГУОБДД МВД России Олег Понарьин.

В прежний режим работы Госавтоинспекция вернется по мере стабилизации ситуации, передает ТАСС.

Также в особом порядке проходит рассмотрение дел об административных правонарушениях. Оно будет производиться преимущественно на месте их совершения, чтобы минимизировать контакты с автоинспекторами в ГАИ.

Водительские удостоверения, паспорта, а также другие документы, удостоверяющие личность, будут продлены автоматически, заявлял ранее президент РФ. Это связано с тем, что у россиян нет возможности в условиях эпидемии и режима самоизоляции посетить необходимые инстанции для выполнения бюрократически важных операций.

Продлить документы российский лидер поручил не менее чем на три месяца.

В России, согласно данным сайта стопкоронавиру.рф, всего за период распространения инфекции в стране она была диагностирована у 18 328 человек, жертвами стали 148 зараженных, 1 470 - выздоровели. Наибольшее количество зараженных находится в Москве - 11 513 пациентов.