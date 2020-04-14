Роспотребнадзор опроверг миф о пользе лимонов и чеснока в профилактике COVID-19

Лимоны, мед и чеснок укрепляют иммунитет, являются полезными для здоровья продуктами, обладающие определенные противомикробными свойствами, но существенной роли в профилактике коронавируса они не играют, сообщили в Роспотребнадзоре.

«Тем не менее, в ходе текущей вспышки не было получено никаких подтверждений эффективности употребления чеснока как средства профилактики заражения новым коронавирусом», - сказано в сообщении, размещенном на сайте ведомства.

Чтобы обезопасить себя от заражения инфекцией, необходимо соблюдать социальную дистанцию в полтора метра, тщательно мыть руки, дезинфицировать поверхности, экран смартфона, напомнили в Роспотребнадзоре.

В пользе чеснока, лимона и имбиря усомнился и глава Минздрава Михаил Мурашко. По его словам, народные средства не идут ни в какое сравнение по эффективности с противовирусными препаратами.

Ранее в Сети появилась информация, что в профилактике коронавируса помогают такие продукты как чеснок, лимон, имбирь, ананас, манго, апельсины, лук. Из-за этого данные продукты взлетели в цене или вовсе исчезли с прилавков магазинов во многих регионах страны.