Университет Хопкинса скорректировал число случаев COVID-19 в мире

Американский Университет Джонса Хопкинса, который ведет собственные подсчеты случаев заражения коронавирусом по всему миру, изменил информацию о количестве заболевших в мире. Ранее на сайте университета появилась информация, что число зараженных COVID-19 в мире составляет два миллиона пациентов.

Через примерно два часа эта информация была скорректирована. Согласно новым данным число зараженных в мире составляет 1 918 855, жертвами коронавирусной инфекции в мире стали уже 119 588 человек. Число выздоровевших достигло 448 998.

Наибольшее количество заболевших насчитывается в США, Италии, Испании, Франции и Германии. Коронавирус захватил уже более 190 стран мира.

В России, согласно данным сайта стопкоронавиру.рф, всего за период распространения инфекции в стране она была диагностирована у 18 328 человек, жертвами стали 148 зараженных, 1 470 - выздоровели. Наибольшее количество зараженных находится в Москве - 11 513 пациентов.

По информации Университета Джонса Хопкинса, на утро понедельника, 13 апреля, РФ занимает 15 место по заболеваемости среди всех стран.