«Bravissimi! Grazie!»: кадры дезинфекции улиц и пансионатов Ломбардии российскими военными

Российские военные специалисты продолжают противоэпидемические мероприятия в лечебных учреждениях области Ломбардия в Италии.

Вчера, 31 марта, бригада врачей-эпидемиологов и военных, состоящих в войсках РХБЗ Минобороны РФ вместе с итальянскими военными специалистами провели полноценную дезинфекцию трёх пансионатов для пожилых людей в городах Вальбондионе, Громо и Ардесио.

Также санитарная обработка была проведена на улицах итальянских городов с использованием специальной техники.

В мероприятиях, включенных в общие меры борьбы с коронавирусом, были задействованы расчеты мобильных комплексов аэрозольной дезинфекции и авторазливочных станций.

Также, сегодня российскими специалистами был проведен осмотр ещё трех лечебных учреждений с целью разработки плана проведения в них эпидемиологических мероприятий.

Всего российские военные осуществили обработку 14 здравоохранительных учреждений и продезинфицировали более 45 тысяч квадратных метров внутренних помещений.