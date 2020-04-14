Врач рассказала, насколько страшен коронавирус для курильщиков

Доктор медицинских наук, заведующая кафедрой инфекционных болезней РУДН Галина Кожевникова в комментарии «Звезде» рассказала, чем опасен коронавирус для курильщиков.

«Что касается острого периода , то есть повышения температуры, снижения аппетита, боли в мышцах, это может быть меньше выражено, но поражение дыхательной системы будет выражено больше. Поэтому они попадают в более тяжелом состоянии в больницу», - рассказала Кожевникова.

По ее словам, любая болезнь, которая сопровождается поражением легких, в том числе коронавирусная инфекция, у курильщиков будет протекать тяжелее. Это связано с постоянным токсическим воздействием никотина, пояснила эксперт. Поэтому, изменения в легких происходят без всяких инфекций.

«Страдают сосуды, альвеолы, где происходит процесс насыщения кислородом. Страдают и бронхи - есть даже заболевание, которое называется бронхит курильщика», - отметила она.

Опасно не только курение сигарет, но и кальянов. Сам по себе он не представляет угрозы, но может являться фактором риска.

Напомним, что в зоне риска заражения коронавирусом находятся пожилые, а также люди с сахарным диабетом, ожирением, болезнями легких и бронхов, сердечно-сосудистой системы.