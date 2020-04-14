Телеканал «Звезда» на facebook
РАДИО
18+
В стране и мире В стране и мире Коронавирус ТЕГИ

«Горячие точки»: названы места повышенного риска заражения коронавирусом

Ирина Егорова
04:18 14.04.2020
Самым опасным местом во время эпидемии является аптека.
«Горячие точки»: названы места повышенного риска заражения коронавирусом
© Фото: Zamir Usmanov Global Look Press

Даже в условиях самоизоляции и ограниченных выходов на улицу, например, в магазин или для прогулки с собакой, есть риск заразиться коронавирусом. О потенциально опасных местах, а также мерах защиты рассказал кандидат медицинских наук, врач Владимир Зайцев.

Самым опасным Зайцев счел посещение аптек, так как сюда ходят уже не здоровые люди, которые консультируются с фармацевтом. К тому же, здесь сложно соблюдать дистанцию, в случае если образуется очередь.

«Вирус может оказаться в воздухе при чихании и кашле, а также при слишком активном дыхании», - подчеркнул эксперт.

На втором месте по риску заражения коронавирусом – магазины. Врач советует приходить за покупками маске, отдавать предпочтение расфасованным продуктам, передвигаться быстро.  Также по словам Зайцева, высок риск заражения на заправках, при выгуле собак и при выносе мусора.

Чтобы обезопасить себя от заражения инфекцией, перед выходом из дома необходимо обработать нос противовирусной мазью, носить маски. Перед походом в аптеку лучше заранее определиться с выбором нужного лекарства, которое вы хотите купить. По возвращению домой необходимо вымыть руки, если вы гуляли с собакой, то и лапы питомца. На заправках Зайцев советует стараться пользоваться услугами работников, чтобы не касаться пистолета.

А вообще, медик подчеркивает, что самое безопасный вариант - это остаться дома, передает «АиФ».

В России зарегистрировано 18 328 случаев заражения, выздоровели 1 470 человек, умерли 148.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Вас заинтересует
Главные новости
Дата12.04.2020, 11:03
В РФ 146 тысяч россиян с подозрением на коронавирус находятся под наблюдением врачей
Дата13.04.2020, 08:11
«Терминаторы» нанесли удар по бронетехнике «врага» в Амурской области: кадры учений
Дата11.04.2020, 13:25
РФС уведомил UEFA о готовности Петербурга принять матчи ЕВРО в 2021 году
Дата13.04.2020, 14:02
Бомбардировщик Пе-2: смертоносная «Пешка» войны
Дата13.04.2020, 00:00
Венский вальс Победы: Минобороны РФ опубликовало рассекреченные документы об освобождении столицы Австрии
Дата13.01.2020, 11:02
Минобороны подняло по тревоге несколько тысяч военных в Подмосковье: фоторепортаж
Экспертное мнение и аналитика
Спецпроекты
Технологии завтрашнего дня: как укрепляется обороноспособность России
«Остров Матуа»
2017: Год экологии в России
Защита без компромиссов: как спастись от вездесущих промышленных «шпионов»
Форум «Армия-2018»
Проверь себя: Национальное бюро кредитных историй призывает россиян следить за своей финансовой репутацией
МАКС 2017
Главный военно-морской парад по случаю Дня ВМФ 2017
ХРОНИКА
Коронавирус
04:18 В стране и мире
«Горячие точки»: названы места повышенного риска заражения коронавирусом
02:49 В стране и мире
Число случаев заражения COVID-19 в мире превысило два миллиона
02:34 В стране и мире
Москалькова: необходимы международные стандарты для человека при пандемии
01:50 В стране и мире
Минздрав объяснил отличия коронавируса от ОРВИ
00:50 В стране и мире
В Москве еще 24 больницы перепрофилируют для пациентов с коронавирусом
ВСЯ ХРОНИКАВСЯ ХРОНИКА
Выбор редакции
Выбор редакции
04:18 В стране и мире
«Горячие точки»: названы места повышенного риска заражения коронавирусом
04:00 В стране и мире
Видео
Военные базы ЮВО в Абхазии впервые обработали с помощью мобильных генераторов горячего тумана
03:19 В стране и мире
Видео
Опережая конкурентов: названы главные преимущества российских многоцелевых вертолетов
02:49 В стране и мире
Число случаев заражения COVID-19 в мире превысило два миллиона
02:34 В стране и мире
Москалькова: необходимы международные стандарты для человека при пандемии
События дня
События дня
Коронавирус
Новое правительство РФ
Изменения в Конституцию
«Дорога памяти»
Ситуация в Сирии
Конфликт в Донбассе
Популярное
Популярное
Ученые показали момент заражения COVID-19 под микроскопом
Видео
В Москве полиция оштрафовала за нарушение самоизоляции повисшего на 15 этаже мужчину
У Стаса Михайлова подтвердился коронавирус
Видео
Ансамбль Александрова исполнил шедевры итальянской музыки в поддержку охваченной коронавирусом Италии
Видео
Никто не препятствовал: новые кадры побега из психбольницы в Иркутске
Буланова подтвердила, что находится в реанимации
Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164, г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail: news@zvezdamedia.ru
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Необходимо включить куки (Cookies) в настройках вашего браузера. Мы используем cookies, чтобы обеспечить вам лучшее взаимодействие с нашим сайтом, в частности это просмотр видео к новостям, новых программ и прямого эфира телеканала «Звезда». Наш сайт использует cookies в том числе и от сторонних ресурсов, чтобы предоставить наиболее релевантную вам рекламную информацию. Продолжая использовать наш сайт, вы соглашаетесь с использованием cookies.
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.