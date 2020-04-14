«Горячие точки»: названы места повышенного риска заражения коронавирусом

Даже в условиях самоизоляции и ограниченных выходов на улицу, например, в магазин или для прогулки с собакой, есть риск заразиться коронавирусом. О потенциально опасных местах, а также мерах защиты рассказал кандидат медицинских наук, врач Владимир Зайцев.

Самым опасным Зайцев счел посещение аптек, так как сюда ходят уже не здоровые люди, которые консультируются с фармацевтом. К тому же, здесь сложно соблюдать дистанцию, в случае если образуется очередь.

«Вирус может оказаться в воздухе при чихании и кашле, а также при слишком активном дыхании», - подчеркнул эксперт.

На втором месте по риску заражения коронавирусом – магазины. Врач советует приходить за покупками маске, отдавать предпочтение расфасованным продуктам, передвигаться быстро. Также по словам Зайцева, высок риск заражения на заправках, при выгуле собак и при выносе мусора.

Чтобы обезопасить себя от заражения инфекцией, перед выходом из дома необходимо обработать нос противовирусной мазью, носить маски. Перед походом в аптеку лучше заранее определиться с выбором нужного лекарства, которое вы хотите купить. По возвращению домой необходимо вымыть руки, если вы гуляли с собакой, то и лапы питомца. На заправках Зайцев советует стараться пользоваться услугами работников, чтобы не касаться пистолета.

А вообще, медик подчеркивает, что самое безопасный вариант - это остаться дома, передает «АиФ».

В России зарегистрировано 18 328 случаев заражения, выздоровели 1 470 человек, умерли 148.