Очередная война: как в Сирии противостоят коронавирусу

За годы войны у сирийцев выработалась строжайшая дисциплина, которую сейчас они демонстрируют в борьбе с коронавирусной инфекции. Все палаты и помещения больницы обрабатываются специальным раствором, сотрудникам измеряется температура. Медицинские учреждения также оборудованы достаточно современной техникой, например, аппаратом ИВЛ. Власти принимают всевозможные меры, чтобы на одном фронте бороться за независимость, а на другом противостоять коронавирусу.

Официально сейчас в Сирии 30 человек с подтвержденным диагнозом коронавирус. Заболевших нет в Дейр-Эз-Зоре, одной из столиц провинций Сирии. Здесь пока не вводился карантин, но медики уже готовы сразиться с эпидемией. Здесь нет и дефицита - несмотря на годы войны и противостояния в продаже имеется хлеб и другие товары.

«Есть места где, мы раздаем хлеб и продукты нуждающимся гражданам. Мы рассредоточили эти пункты выдачи, чтобы жители Дейр-Эз-Зора не собирались большой толпой в одном месте. И мы готовы к ужесточению карантинных мер в любой момент», - отметил губернатор провинции Абдул Маджид Аль Кавакиби.

Одно из самых важных мест в Дейр-Эз-Зоре, которое после снятия блокады остается под охраной - это водозабор. Местные жители считают, что пока течет Евфрат, будет стоять Дейр-Эз-Зор и будет жива Сирия, несмотря не на какие угрозы.