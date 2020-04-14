Российские специалисты провели дезхимобработку медучреждений в Сербии

Российскими специалистами РХБ защиты проведена дезинфекция семи медицинских учреждений в Республике Сербия, в том числе столичного научно-исследовательского института вирусологии, вакцин и сывороток «Торлак», медицинских клинических центров в городах Ниш и Крушевац.

Врачебно-сестринские бригады в медицинских учреждениях городов Чуприя и Крушевац проводят осмотр и лечение пациентов с коронавирусом.

Военные эпидемиологи Минобороны России проводят оценки и анализ эпидемиологической обстановки, уточняют объем дезинфекционных мероприятий в военно-медицинском центре района «Карабурма» города Белград, доме студентов и полицейском управлении в городе Ниш, а также в поликлиниках и городской больнице города Вране.

Всего проведен комплекс дезинфекционных мероприятий на 26 объектах в пяти городах Республики Сербия, обработано более 70 зданий и сооружений, общей площадью более 430 тысяч квадратных метров, участков дорог с твердым покрытием общей площадью около 110 тысяч квадратных метров.

Особое внимание уделяется профилактике заболеваемости среди российских военнослужащих.. Ежедневно из числа медицинского персонала выделяется врачебно-сестринская бригада для проведения медицинского осмотра личного состава. Два раза в сутки проводится термометрический контроль, измерение артериального давления и опрос жалоб военнослужащих.