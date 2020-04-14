Телеканал «Звезда» на facebook
РАДИО
18+
В стране и мире В стране и мире Коронавирус ТЕГИ

Российские специалисты провели дезхимобработку медучреждений в Сербии

Ирина Егорова
06:00 14.04.2020
Особое внимание уделяется профилактике заболеваемости среди военнослужащих. Ежедневно проводится осмотр, измеряется температура и артериальное давление.
© Видео: ТРК ВС РФ "ЗВЕЗДА" © Фото: Минобороны России

Российскими специалистами РХБ защиты проведена дезинфекция семи медицинских учреждений в Республике Сербия, в том числе столичного научно-исследовательского института вирусологии, вакцин и сывороток «Торлак», медицинских клинических центров в городах Ниш и Крушевац.

Врачебно-сестринские бригады в медицинских учреждениях городов Чуприя и Крушевац проводят осмотр и лечение пациентов с коронавирусом.

Военные эпидемиологи Минобороны России проводят оценки и анализ эпидемиологической обстановки, уточняют объем дезинфекционных мероприятий в военно-медицинском центре района «Карабурма» города Белград, доме студентов и полицейском управлении в городе Ниш, а также в поликлиниках и городской больнице города Вране.

Всего проведен комплекс дезинфекционных мероприятий на 26 объектах в пяти городах Республики Сербия, обработано более 70 зданий и сооружений, общей площадью более 430 тысяч квадратных метров, участков дорог с твердым покрытием общей площадью около 110 тысяч квадратных метров.

Особое внимание уделяется профилактике заболеваемости среди российских военнослужащих.. Ежедневно из числа медицинского персонала выделяется врачебно-сестринская бригада для проведения медицинского осмотра личного состава. Два раза в сутки проводится термометрический контроль, измерение артериального давления и опрос жалоб военнослужащих.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Вас заинтересует
Главные новости
Дата12.04.2020, 11:03
В РФ 146 тысяч россиян с подозрением на коронавирус находятся под наблюдением врачей
Дата13.04.2020, 08:11
«Терминаторы» нанесли удар по бронетехнике «врага» в Амурской области: кадры учений
Дата11.04.2020, 13:25
РФС уведомил UEFA о готовности Петербурга принять матчи ЕВРО в 2021 году
Дата13.04.2020, 14:02
Бомбардировщик Пе-2: смертоносная «Пешка» войны
Дата13.04.2020, 00:00
Венский вальс Победы: Минобороны РФ опубликовало рассекреченные документы об освобождении столицы Австрии
Дата13.01.2020, 11:02
Минобороны подняло по тревоге несколько тысяч военных в Подмосковье: фоторепортаж
Экспертное мнение и аналитика
Спецпроекты
Технологии завтрашнего дня: как укрепляется обороноспособность России
«Остров Матуа»
2017: Год экологии в России
Защита без компромиссов: как спастись от вездесущих промышленных «шпионов»
Форум «Армия-2018»
Проверь себя: Национальное бюро кредитных историй призывает россиян следить за своей финансовой репутацией
МАКС 2017
Главный военно-морской парад по случаю Дня ВМФ 2017
ХРОНИКА
Коронавирус
07:01 В стране и мире
Трамп: в США замедлилось распространение коронавируса
06:00 В стране и мире
Видео
Российские специалисты провели дезхимобработку медучреждений в Сербии
05:48 В стране и мире
ГИБДД ограничила прием экзаменов на водительские права
05:28 В стране и мире
Роспотребнадзор опроверг миф о пользе лимонов и чеснока в профилактике COVID-19
05:03 В стране и мире
Университет Хопкинса скорректировал число случаев COVID-19 в мире
ВСЯ ХРОНИКАВСЯ ХРОНИКА
Выбор редакции
Выбор редакции
07:01 В стране и мире
Трамп: в США замедлилось распространение коронавируса
06:36 В стране и мире
В Москве закроют вестибюли 20 станций метро
06:10 В стране и мире
Самолеты ВКС РФ доставили на Камчатку более 500 тонн стройматериалов для возводимого медцентра
06:00 В стране и мире
Видео
Российские специалисты провели дезхимобработку медучреждений в Сербии
05:48 В стране и мире
ГИБДД ограничила прием экзаменов на водительские права
События дня
События дня
Коронавирус
Новое правительство РФ
Изменения в Конституцию
«Дорога памяти»
Ситуация в Сирии
Конфликт в Донбассе
Популярное
Популярное
Ученые показали момент заражения COVID-19 под микроскопом
Видео
В Москве полиция оштрафовала за нарушение самоизоляции повисшего на 15 этаже мужчину
У Стаса Михайлова подтвердился коронавирус
Видео
Ансамбль Александрова исполнил шедевры итальянской музыки в поддержку охваченной коронавирусом Италии
Видео
Никто не препятствовал: новые кадры побега из психбольницы в Иркутске
Буланова подтвердила, что находится в реанимации
Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164, г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail: news@zvezdamedia.ru
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Необходимо включить куки (Cookies) в настройках вашего браузера. Мы используем cookies, чтобы обеспечить вам лучшее взаимодействие с нашим сайтом, в частности это просмотр видео к новостям, новых программ и прямого эфира телеканала «Звезда». Наш сайт использует cookies в том числе и от сторонних ресурсов, чтобы предоставить наиболее релевантную вам рекламную информацию. Продолжая использовать наш сайт, вы соглашаетесь с использованием cookies.
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.