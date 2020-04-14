Число случаев заражения COVID-19 в мире превысило два миллиона, сообщает университет Хопкинса, ведущий статистику заболевания. Наибольшее количество заболевших насчитывается в США, Италии, Испании, Франции и Германии. Коронавирус захватил уже более 190 стран мира.

Жертвами эпидемии стали почти 120 тысяч пациентов во всем мире.Число выздоровевших приближается к 449 тысячам.

В России, согласно данным сайта стопкоронавиру.рф, всего за период распространения инфекции в стране она была диагностирована у 18 328 человек, жертвами стали 148 зараженных, 1 470 - выздоровели. Наибольшее количество зараженных находится в Москве - 11 513 пациентов.

По информации Университета Джонса Хопкинса, на утро понедельника, 13 апреля, РФ занимает 15 место по заболеваемости среди всех стран.