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Он «вернулся» из боя: «Дорога памяти» и обелиск погибшим в Сталинградской битве авиаторам пополнятся именем еще одного героя

Ирина Егорова
00:02 15.04.2020
«Дорога памяти» - проект Министерства обороны РФ, призванный увековечить память о Великой Отечественной войне.
Он «вернулся» из боя: «Дорога памяти» и обелиск погибшим в Сталинградской битве авиаторам пополнятся именем еще одного героя
© Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Благодаря стараниям неравнодушных людей и сотрудников военного комиссариата Волгоградской области одним неизвестным солдатом стало меньше.

«У нас есть уникальная возможность сохранить для потомков память о мужестве, стойкости, преданности Родине и ратном мастерстве советского солдата-освободителя», – отметил военный комиссар Волгоградской области полковник Андрей Летунов.

Благодаря неравнодушию волгоградца Владимира Тюленева к 9 Мая на обелиске погибших в дни Сталинградской битвы авиаторов появится еще одна фамилия героя. В рамках проекта «Дорога Памяти» Владимир Ильич не только увековечил своих родителей – Илью Яковлевича (героического десантника, освобождавшего от гитлеровских оккупантов Кавказ и получившего в боях тяжёлое ранение) и Ольгу Васильевну (труженицу тыла), но и помог вернуть из небытия сражавшегося за волжскую твердыню летчика 275-го бомбардировочного авиационного полка 270-й бомбардировочной авиационной дивизии старшего сержанта Василия Григорьевича Даньшина. Изначально авиаторы были похоронены на территории нынешнего полигона Капустин яр. При строительстве закрытого военного объекта останки военнослужащих были перенесены в Ленинский район Волгоградской области. А позже похоронены в одной братской могиле поселка Рассвет. Но в ходе нескольких перезахоронений табличка с именами авиаторов была утеряна. И на несколько десятилетий герои для всех стали безымянными.

«Я еще с детства помню этот памятник, стоящий в нашем поселке. И всегда меня огорчало, что имена похороненных под ним героев неизвестны», - передает слова Владимира Тюленева газета «Красная звезда».

Удалось разыскать племянников Даньшина и получить фотографию героя. Теперь родственники летчика знают, что числившийся пропавшим без вести старший сержант Василий Даньшин погиб 1 октября 1942 года – он обеспечил спасение своего экипажа из горящего самолета, а вот сам погиб. Накануне Дня Победы на обелиске поселка Рассвет Ленинского района Волгоградской области будет установлена табличка с именем старшего сержанта Даньшина и его фотография в летной форме.

На сегодняшний день сотрудниками областного военкомата собраны проверены и отправлены на проект «Дорога Памяти» сведения о более чем 143 тысячах человек. Из них немногим меньше 17 тысяч – с фотографиями. Узнавая о возможности запечатлеть в интерактивном музее сведения о своих фронтовиках и тружениках тыла, жители региона спешат передать на проект имеющиеся у них сведения.

И даже сегодня, в условиях самоизоляции населения страны, этот процесс не останавливается. Граждане могут связаться с военным комиссариатом по телефону или электронной почте. Кроме того, сбором первичной информации о героях и оцифровкой их фотографий активно занимаются работники органов местного самоуправления. После чего эти сведения передаются для проверки в военкоматы. В помощь последним мощные ресурсы – от военных архивов и созданных по инициативе руководства Минобороны России и содержащих данные об участниках Великой Отечественной войны сайтов до региональных и местных архивов.

Проект Минобороны Российской Федерации «Дорога памяти» призван увековечить память о героях Великой Отечественной войны и их подвигах. Все фотографии и архивные материалы лягут в основу мультимедийной галереи, которая строится в филиале Центрального музея Вооруженных сил РФ рядом с Главным храмом Вооруженных Сил РФ в подмосковном парке «Патриот».

Принять участие в проекте может любой желающий. Для этого необходимо заполнить соответствующую анкету в специальном разделе на сайте Министерства обороны. На пункты сбора и оцифровки фотографий, которые работают в каждом городе, нужно принести снимки своих героев и рассказать немного об их биографии. Необходимые данные можно внести самостоятельно.

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