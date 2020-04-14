В Воронеже и Астрахани за сутки скончались два пациента от COVID-19

В Астраханской области и в Воронеже во вторник скончались два пациента с положительным анализом на коронавирус, сообщили пресс-службы минздрава и правительства регионов. В Астрахани - это первый зарегистрированный летальный случай от COVID-19.

«Умер мужчина 1947 года рождения с двусторонней сливной пневмонией. Пациент находился в реанимации на искусственной вентиляции легких. Проведенный тест дал положительный результат на коронавирус», - говорится в сообщении министерства здравоохранения Астраханской области.

Всего на территории Астраханской облсти выявлено 47 случаев заболевания, 19 человек - с подозрением на вирус нового типа. Уточняется, что в регионе есть два случая выздоровления.

Во Владимире за минувшие сутки скончался 66-летний местный житель с предварительным диагнозом коронавирус.

Он обратился в больницу скорой медицинской помощи №1 (БСМП №1) с признаками ОРВИ 6 апреля, а 9 апреля был госпитализирован в связи с ухудшением здоровья из-за хронических заболеваний. Пациент получал противовирусное лечение и был подключен к аппарату искусственной вентиляции легких. Это четвертая смерть от заболевания в статистике региона. Всего в Воронежской области коронавирус диагностировали у 68 человек. В больницах находятся 132 человека, под наблюдением в самоизоляции – 332.

Всего в России по состоянию на 14 апреля диагностированы 21 102 случая заболевания COVID-19, из них 2774 — за последние сутки. 1694 человека вылечились. 170 пациентов скончались.