Телеканал «Звезда» на facebook
РАДИО
18+
В стране и мире В стране и мире Коронавирус ТЕГИ

Москалькова: необходимы международные стандарты для человека при пандемии

Ирина Егорова
02:34 14.04.2020
По оценке омбудсмена, большинство людей с пониманием относятся к ситуации и принимают ее.
Москалькова: необходимы международные стандарты для человека при пандемии
© Фото: Federation Council of Russia via Globallookpress.com

Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова считает, что тема прав человека занимает особое место в глобальной повестке, особенно в ситуации, когда многие страны ввели режим изоляции, закрыли государственные границы. Поэтому, она считает необходимым Парламентской Ассамблее, СНГ, а также Совету Европы разработать единые международные стандарты по вопросам защиты прав человека в период пандемии.

«Сейчас особенно ощущается отсутствие единых международных стандартов по этим вопросам, по общим подходам к понятию и содержанию карантинных режимов, введению обязанности государств оказать помощь иностранным гражданам, не имеющим возможность вернуться домой, введения социальных гарантий для уязвимых групп населения», - сказала Москалькова.

Также она заявила, что ограничительные меры, принимаемые в связи с пандемией, должны быть соразмерны реальной угрозе.

«С точки зрения прав человека, на мой взгляд, важны два главных аспекта. Во-первых, неукоснительная реализация дополнительных прав и гарантий, которые граждане и бизнес получили на основании указов президента РФ и федеральных законов, принятых в апреле этого года. Во-вторых, соблюдение соразмерности ограничительных мер реальной угрозе в период эпидемии», - заявила она «Российской газете».

В целом, по оценке омбудсмена, «подавляющее большинство людей с пониманием относятся к ситуации и принимают ее».

Более 190 стран мира уже охвачены коронавирусом, заразились более 1,8 миллионов человек, свыше 110 тысяч умерли. В России зарегистрировано 18 328 случаев заражения, выздоровели 1 470 человек, умерли 148.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Вас заинтересует
Главные новости
Дата12.04.2020, 11:03
В РФ 146 тысяч россиян с подозрением на коронавирус находятся под наблюдением врачей
Дата13.04.2020, 08:11
«Терминаторы» нанесли удар по бронетехнике «врага» в Амурской области: кадры учений
Дата11.04.2020, 13:25
РФС уведомил UEFA о готовности Петербурга принять матчи ЕВРО в 2021 году
Дата13.04.2020, 14:02
Бомбардировщик Пе-2: смертоносная «Пешка» войны
Дата13.04.2020, 00:00
Венский вальс Победы: Минобороны РФ опубликовало рассекреченные документы об освобождении столицы Австрии
Дата13.01.2020, 11:02
Минобороны подняло по тревоге несколько тысяч военных в Подмосковье: фоторепортаж
Экспертное мнение и аналитика
Спецпроекты
Технологии завтрашнего дня: как укрепляется обороноспособность России
«Остров Матуа»
2017: Год экологии в России
Защита без компромиссов: как спастись от вездесущих промышленных «шпионов»
Форум «Армия-2018»
Проверь себя: Национальное бюро кредитных историй призывает россиян следить за своей финансовой репутацией
МАКС 2017
Главный военно-морской парад по случаю Дня ВМФ 2017
ХРОНИКА
Коронавирус
02:49 В стране и мире
Число случаев заражения COVID-19 в мире превысило два миллиона
02:34 В стране и мире
Москалькова: необходимы международные стандарты для человека при пандемии
01:50 В стране и мире
Минздрав объяснил отличия коронавируса от ОРВИ
00:50 В стране и мире
В Москве еще 24 больницы перепрофилируют для пациентов с коронавирусом
00:21 В стране и мире
В Москве умерли еще 13 пациентов с коронавирусом
ВСЯ ХРОНИКАВСЯ ХРОНИКА
Выбор редакции
Выбор редакции
02:49 В стране и мире
Число случаев заражения COVID-19 в мире превысило два миллиона
02:34 В стране и мире
Москалькова: необходимы международные стандарты для человека при пандемии
01:50 В стране и мире
Минздрав объяснил отличия коронавируса от ОРВИ
00:50 В стране и мире
В Москве еще 24 больницы перепрофилируют для пациентов с коронавирусом
00:21 В стране и мире
В Москве умерли еще 13 пациентов с коронавирусом
События дня
События дня
Коронавирус
Новое правительство РФ
Изменения в Конституцию
«Дорога памяти»
Ситуация в Сирии
Конфликт в Донбассе
Популярное
Популярное
Ученые показали момент заражения COVID-19 под микроскопом
Видео
В Москве полиция оштрафовала за нарушение самоизоляции повисшего на 15 этаже мужчину
У Стаса Михайлова подтвердился коронавирус
Видео
Ансамбль Александрова исполнил шедевры итальянской музыки в поддержку охваченной коронавирусом Италии
Видео
Никто не препятствовал: новые кадры побега из психбольницы в Иркутске
Буланова подтвердила, что находится в реанимации
Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164, г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail: news@zvezdamedia.ru
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Необходимо включить куки (Cookies) в настройках вашего браузера. Мы используем cookies, чтобы обеспечить вам лучшее взаимодействие с нашим сайтом, в частности это просмотр видео к новостям, новых программ и прямого эфира телеканала «Звезда». Наш сайт использует cookies в том числе и от сторонних ресурсов, чтобы предоставить наиболее релевантную вам рекламную информацию. Продолжая использовать наш сайт, вы соглашаетесь с использованием cookies.
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.