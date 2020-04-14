Москалькова: необходимы международные стандарты для человека при пандемии

Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова считает, что тема прав человека занимает особое место в глобальной повестке, особенно в ситуации, когда многие страны ввели режим изоляции, закрыли государственные границы. Поэтому, она считает необходимым Парламентской Ассамблее, СНГ, а также Совету Европы разработать единые международные стандарты по вопросам защиты прав человека в период пандемии.

«Сейчас особенно ощущается отсутствие единых международных стандартов по этим вопросам, по общим подходам к понятию и содержанию карантинных режимов, введению обязанности государств оказать помощь иностранным гражданам, не имеющим возможность вернуться домой, введения социальных гарантий для уязвимых групп населения», - сказала Москалькова.

Также она заявила, что ограничительные меры, принимаемые в связи с пандемией, должны быть соразмерны реальной угрозе.

«С точки зрения прав человека, на мой взгляд, важны два главных аспекта. Во-первых, неукоснительная реализация дополнительных прав и гарантий, которые граждане и бизнес получили на основании указов президента РФ и федеральных законов, принятых в апреле этого года. Во-вторых, соблюдение соразмерности ограничительных мер реальной угрозе в период эпидемии», - заявила она «Российской газете».

В целом, по оценке омбудсмена, «подавляющее большинство людей с пониманием относятся к ситуации и принимают ее».

Более 190 стран мира уже охвачены коронавирусом, заразились более 1,8 миллионов человек, свыше 110 тысяч умерли. В России зарегистрировано 18 328 случаев заражения, выздоровели 1 470 человек, умерли 148.