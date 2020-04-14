ВКС РФ и военная полиция провели патрулирования в Сирии

В Сирийской Арабской Республике продолжается работа, направленная на невоенное разрешение конфликта и оказание всесторонней помощи сирийским гражданам в восстановлении мирной жизни.

«Всего с начала процесса урегулирования российским Центром по примирению враждующих сторон проведено 2420 гуманитарных акций. Медицинскими специалистам Министерства обороны Российской Федерации медицинская помощь оказана 132 874 жителям Сирии», -сообщил руководитель российского ЦПВС в САР контр-адмирала Олег Журавлев.

По его словам, пилоты армейской авиации осуществили воздушный патруль по маршрутам: аэродром Метрас - Ханик - Фаукани - Айн-Иса - Мазараат - Бир-Хамид - аэродром Квайрес - аэродром Метрас.

Продолжено патрулирование подразделениями российской военной полиции в провинциях Алеппо и Хасеке.

Напомним, что с полуночи 6 марта 2020 года, в соответствии с российско-турецкими договоренностями, на территории Идлибской зоны деэскалации введен режим прекращения огня. За прошедшие сутки обстрелов со стороны незаконных вооруженных формирований, подконтрольных Турции, не зарегистрировано. Вместе с тем, зафиксировано четыре обстрела: в провинциях Хама и Латакия со стороны позиций террористических организаций «Джебхат-ан-Нусра»* и «Исламская партия Туркестана»*.

Также свою работу продолжает специальный непрерывный канал связи для оперативного взаимодействия между российским Центром по примирению враждующих сторон и турецкой стороной. В ЦПВС в очередной раз призвали незаконные вооруженные формирования отказаться от провокаций и встать на путь мирного урегулирования ситуации.

«Джебхат-ан-Нусра»*, «Исламская партия Туркестана»* - запрещенные в РФ террористические организации.