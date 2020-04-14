Михаил Боярский сдал тест на коронавирус

Актер Михаил Боярский обратился к медицинским работникам с просьбой провести ему анализ на наличие коронавируса после участия в концерте «Мы вместе». Мероприятие проходило в минувшую субботу, 11 апреля, в пустом зале Большого театра и было посвящено врачам и волонтерам, которые помогают в борьбе с инфекцией.

Накануне генеральный директор Большого Владимир Урин сообщил, что у нескольких сотрудников храма Мельпомены, занимавшихся организацией концерта, обнаружили коронавирус, после чего их сразу же отстранили от работы.

«Как только я узнал о том, что там какие-то проблемы, я съездил в 31-ю больницу и сдал анализ на коронавирус. Тест отрицательный», - сообщил Боярский RT.

Владимир Урин также добавил, что все инфицированные работники ГАБТа пройдут тест на COVID-19 повторно.

В концерте в Большом принимали участие Юрий Башмет, Сергей Полунин, Светлана Захарова, Борис Березовский, Тамара Гвердцители, Вадим Репин, Владимир Машков, Сергей Гармаш, Михаил Боярский, Дмитрий Певцов, Евгений Миронов, Константин Райкин, Диана Арбенина, Александр Петров и другие артисты. Известно, что у Сергея Полунина и Юрия Башмета тесты на COVID-19 также отрицательные. Это подтвердили журналистам их официальные представители.