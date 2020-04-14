Таможня дает добро: конфискованный алкоголь будут уничтожать на законных основаниях

Депутаты Госдумы сегодня в первом чтении рассмотрели законопроект, согласно которому правоохранительным органам разрешат официально уничтожать алкоголь, этиловый спирт и спиртосодержащую продукцию, если они стали предметом административного правонарушения.

Под данной спиртосодержащей продукцией подразумеваются бутылки с крепкими напитками, изъятыми при проверках сотрудниками таможни, МВД и региональных властей. Сейчас по закону разрешается уничтожать алкоголь только контрафактный, то есть незаконно произведенный.

Предполагается, что если соответствующий закон будет принят, то это закрепят путем внесения изменений в статью 25 ФЗ «О государственном регулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и об ограничении потребления (распития) алкогольной продукции».

Согласно отчету главы Росалкогольрегулирования Игоря Алешина, в 2019 году сотрудники его ведомства провели 6,8 тысячи контрольных мероприятий. В ходе них было конфисковано более 400 тысяч декалитров этилового спирта, спиртосодержащей и алкогольной продукции.