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Историк назвал «целесообразным» решение о переносе даты окончания Второй мировой войны

Валентина Пескова
22:21 14.04.2020
Сегодня депутаты Госдумы приняли законопроект, согласно которому день окончания Второй мировой войны переносится со 2 на 3 сентября.
Историк назвал «целесообразным» решение о переносе даты окончания Второй мировой войны
© Фото: Victor Lisitsyn Global Look Press

Военный специалист и историк Александр Широкорад солидарен с решением депутатов Госдумы, что датой окончания Второй мировой войны следует считать не 2, а 3 сентября. Соответствующий законопроект парламентарии приняли сегодня на втором и третьем чтениях.

По словам историка, данное решение является нормальным и целесообразным, поскольку не противоречит исторической правде.

«Перенос даты на один день, тем более даты окончания Второй мировой войны, принципиально не играет важной роли. Поскольку у нас эту дату отмечали 3 сентября. Я солидарен с решением депутатов Госдумы. Их понять можно», - заявил военный специалист в комментарии «360».

Теперь день окончания Второй мировой войны будет перенесен со 2 сентября, когда в стране отмечался День воинской славы, на 3 сентября. 
Историк пояснил, что разные страны дают свою трактовку событиям окончания войн. Так, например, капитуляция Японии в Юго-Восточной Азии затянулась до конца 1946 года, рассказал Широкорад, так что данный перенос не принципиален.

Как поясняется на сайте Госдумы, дата окончания войны перенесена в целях укрепления исторических основ и патриотических традиций, сохранения исторической справедливости в отношении победителей во Второй мировой войне и увековечения достойной памяти погибших при защите Отечества.

Дата перенесена на основании указа президиума Верховного Совета СССР, где 3 сентября официально объявлено праздником победы над Японией.

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