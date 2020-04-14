Стоп - коронавирус: лидеры стран ЕАЭС призвали к прекращению торговых войн и санкций

Лидеры стран Евразийского экономического союза (ЕАЭС) на фоне пандемии призвали к прекращению торговых войн. Об этом говорится в совместном заявлении по итогам саммита, который проходил в формате телеконференции.

Президент РФ Владимир Путин заявил о необходимости экстраординарных мер для остановки распространения коронавируса.

«На то, чтобы сократить до минимума негативные последствия, наша страна выделила средств в объеме один и два десятых Валового внутреннего продукта. Россия работает над вакциной и намерена обмениваться опытом с другими странами», - пояснил глава России.

Руководитель страны напомнил, что правительство РФ не остается безучастным и к проблемам, с которыми из-за пандемии сталкиваются другие государства, стараясь помочь прежде всего тем из них, которые нуждаются в ней наиболее остро.

Владимир Путин заявил, что данная работа будет, безусловно, продолжена. Россия будет делиться полученным опытом и обмениваться оперативной информацией.

Сейчас в нашей стране, рассказал президент, специалисты очень активно работают над лекарствами, специальными средствами для борьбы с пандемией и вакцинами. Работа, заверил российский лидер, идет хорошо, и выразил надежду, что в скором времени правительство сможет поделиться полученными результатами.