«Нам приходится выкручиваться»: завотделением Коммунарки рассказала о сложностях пандемии

В больнице в Коммунарке, где лечатся все заразившиеся коронавирусом, рассказали об обстановке на данный момент. Заведующая отделением лучевой диагностики, врач-рентгенолог Элеонора Баланюк в студии программы «Открытый эфир» ответила на вопрос о том, как меняется ситуация, и дала рекомендации по противодействию инфекции.

«Ситуация, к сожалению, меняется к худшему. По сообщениям еще из поликлинического звена мы узнаем, что ежедневный прирост пациентов с инфекцией становится все больше и больше. Возраст пациентов совершенно разнообразный, среди них есть и пациенты детского возраста, и пожилые, но большую часть составляют пациенты работоспособного возраста, что совершенно не вязалось с ранее полученной нами информацией», - сообщила Баланюк.

Говоря об условиях, в которых работает персонал клиники, завотделением рассказала, что время работы зависит от индивидуальных графиков тех или иных сотрудников, но каждому приходится сталкиваться с определенными трудностями.

«Безусловно, нам приходится находить какие-то новые способы, чтобы 24 часа проводить в средствах защиты. Мы не можем никуда от этого уйти, и чем больше становится пациентов, тем больше становится нагрузка на медицинских работников, потому что нас больше не становится, даже если мы привлекаем волонтеров. Да, нам приходится выкручиваться, исходя из того, сколько поступает пациентов на данный момент», - поделилась рентгенолог.

Прогнозировать дальнейшее развитие ситуации Баланюк не стала. По ее словам, в каждой стране, принявшей меры по противодействию вирусу, она развивалась по-своему. Однако в качестве самого эффективного средства защиты врач назвала соблюдение режима самоизоляции. Баланюк заявила, что искренне убеждена в его действенности в условиях отсутствия четких схем лечения и вакцины.

Ранее делегация экспертов из Китая, прибывших в Москву, в клиническую больницу имени Сергея Боткина, высоко оценила меры по борьбе с коронавирусом, применяемые в России. Представители КНР также поделились своим опытом борьбы с пандемией и оценили оснащенность учреждения.