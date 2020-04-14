«С любовью от Насти и Петра»: Заворотнюк снова вышла на связь с поклонниками

Анастасия Заворотнюк второй раз в этом месяце порадовала подписчиков новой записью в соцсети, сделанной лично ею. В посте любимая поклонниками по главной роли в сериале «Моя прекрасная няня» актриса обратилась со словами поздравления в адрес фигуристки Татьяны Навки: олимпийская чемпионка в танцах на льду 13 апреля отметила 45-летие.

© a_zavorotnyuk Instagram

«Сегодня день рождения у красавицы и чемпионки, прекрасной партнерши Петра по ледовым шоу - Татьяны Навки! Здоровья, благополучия, любви и еще более ярких горизонтов, еще более смелых планов и еще более грандиозного исполнения всех идей и мечтаний! Спасибо за дружбу и поддержку! С любовью, от Насти и Петра», - написала Заворотнюк.

Новой записью в Instagram актриса дала надежду всем, кто переживает за ее здоровье, что болезнь может отступить, и Анастасия вновь вернется к работе на телевидении и в кино.

До этого Анастасия Заворотнюк вышла на связь впервые за долгое время с тех пор, как в СМИ написали о ее тяжелом диагнозе, в начале месяца. Третьего апреля, в день своего 48-летия, актриса оставила комментарий со словами благодарности за поздравление и поддержку в ее адрес супруге певца Стаса Михайлова Инне.

Напомним, представители СМИ начали беспокоиться о здоровье Анастасии еще с начала прошлого года, когда в прессу попала информация, что у актрисы якобы диагностирован рак мозга. Родственники, друзья и представители знаменитости кино и телевидения ее состояние не комментируют.