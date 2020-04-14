Путин выделил основные меры для поддержки экономики и бизнеса в период эпидемии

Для поддержки экономики и бизнеса в стране нужны дополнительные шаги, адекватные уровню новых вызовов - с таким заявлением выступил сегодня президент РФ Владимир Путин на совещании по экономической ситуации в стране.

Самая чувствительная проблема, по словам президента, - сокращение спроса. Объем розничной торговли в апреле снизился более чем на 35%. А в банках, резко упало число новых ипотечных кредитов - это говорит не только об уровне благосостояния горожан. Сокращение ипотеки неизбежно отразится на строительной отрасли и в смежных секторах.

Как отметил президент, целый ряд решений уже объявлен и реализуется, но этого недостаточно. Для активной антикризисной политики есть резервы, нужно использовать их максимально эффективно.

«Собственно говоря, ничего здесь неожиданного для нас нет. Мы понимали, как будет развиваться ситуация. Это шок для предприятий, но для системы управления никакого шока здесь быть не должно. Мы с вами знали, что будет происходить, и даже понимали сроки, в которые мы столкнемся с этими трудностями», - отметил Владимир Путин.

Президент пояснил, что ресурсы, инструменты и резервы для активной антикризисной политики, как он уже не раз говорил, в стране есть. Дело лишь в том, что использовать их нужно максимально эффективно и с ощутимым результатом для экономики, а значит, и для граждан Российской Федерации.