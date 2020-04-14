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Перепланировка и увеличенное число коек: как изменилась больница Спасокукоцкого

Алексей Алексеев
19:33 14.04.2020
За несколько недель в столице подготовили лечебный корпус одной из ведущих в Москве клиники имени Спасокукоцкого для лечения больных коронавирусом.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"

Новое медицинское учреждение полностью готово принять пациентов для лечения коронавирусной инфекции. Сегодня в столице открылся после ремонта лечебный корпус клиники имени Спасокукоцкого - одной из ведущих в Москве.

Помещение подготовили за несколько недель: провели перепланировку, увеличив количество палат, в том числе интенсивной терапии. Установили систему подачи кислорода в реанимацию. Разделили корпус на «чистые» и «грязные» зоны, установили дополнительные пропускные шлюзы, которые препятствуют распространению инфекции. Количество коек увеличилось почти вдвое.

Таким образом в Москве больных смертельной инфекцией могут принимать около 30 лечебных учреждений. Всего в России подготовят 95.000 коек в инфекционных боксах.

Для медиков по всей России - от младшего медицинского персонала до врачей - нормированный рабочий день сегодня остался в прошлом. Сейчас они уходят с работы не по графикам, а от усталости, когда уже нельзя не уйти. Суточные дежурства кратно увеличились. Помочь специалистам как можно быстрее победить COVID-19 мы можем только одним способом: посидеть дома. 

Доктора от пациентов в больницах не отходят ни на минуту. Тяжелые больные могут дышать только с помощью аппаратов ИВЛ. При этом свои семьи медики не видят неделями. И так - по всей стране.

В Калмыкии глава Минздрава республики сам вернулся к врачебной практике - вместе с коллегами борется с COVID-19.

«Медицинские работники работают с полным напряжением буквально в круглосуточном режиме. И с максимальной отдачей всех моральных и физических сил», - рассказал министр здравоохранения Республики Калмыкия Юрий Кикенов.

Медики не устают повторять: коронавирус - не фейк и не обычная простуда. Это - по-настоящему опасный вирус. Сами доктора рискуют заразиться ежедневно. Поэтому сами никогда не пренебрегут мерами безопасности. Плотная ткань костюмов врачей не пропускает воздух. Защитные очки  запотевают, а в маске тяжело дышать. И так по 12 часов в день. Лишь в короткие перерывы они могут налить крепкого кофе и позвонить близким, чтобы потом опять вернуться к больным, которые нуждаются в их помощи.

Единственное о чем просят врачи - берегите себя. Тогда день, когда герои в белых халатах смогут снять маски и вернуться к родным наступит быстрее.

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