Китайские эксперты высоко оценили меры по борьбе с коронавирусом в России

Представители московских властей встретились с делегацией китайских экспертов, прибывших в столицу. Встреча состоялась в клинической больнице имени Сергея Боткина.

Коллеги из КНР поделились своим опытом борьбы с эпидемией и оценили оснащенность Симуляционного центра медучреждения, предназначенного для работы с больными COVID-19.

Члены клинического комитета Департамента здравоохранения Москвы обсудили с экспертами из Китая особенности изоляционного режима, а также меры по предотвращению передачи инфекции. Также темой беседы, по сообщению руководителя Департамента здравоохранения столицы Алексея Хрипуна, стали новые методы диагностики. Российские специалисты представили некоторые из своих разработок для борьбы с пандемией.

Эксперты из делегации КНР отметили, что развитие ситуации в России схоже с тем, что происходило в Китае, и подчеркнули, что Москва действует эффективно и своевременно.

«Мы высоко оцениваем меры, принятые как Правительством РФ, так и Правительством Москвы», - заявил заместитель директора инфекционной больницы провинции Хэйлунцзян Ван Кайли.

Китайские эксперты уже побывали в других московских медицинских центрах, занимающихся пациентами с коронавирусной инфекцией, включая больницу в Коммунарке. В настоящий момент они планируют продолжить обход города.